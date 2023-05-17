Почти по всей Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут держаться 17, 18 и 19 мая.
"В Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской области и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине - прогноз до конца недели
По прогнозу синоптика Игоря Кибалчьича, уже на этой неделе температура в Украине будет подниматься до летних +28 градусов.
В четверг, 18 мая, столбики термоэтров будут показывать +22°...+27°. В западных областях сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. На остальной территории существенных осадков не ожидается.
19 мая кратковременные дожди ожидаются не только в западных, но и местами в северных областях. Однако на температуру осадки никак не повлияют, будет +22°...+27°.
А на выходных в Украине потеплеет до +22°...+28°, но местами по всей стране ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время.