В Украине высок риск возникновения лесных пожаров / фото REUTERS

Почти по всей Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут держаться 17, 18 и 19 мая. 

"В Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской области и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Чрезвычайная пожарная опасность в Украине сохранится 17, 18 и 19 мая / скриншот meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогноз до конца недели

По прогнозу синоптика Игоря Кибалчьича, уже на этой неделе температура в Украине будет подниматься до летних +28 градусов.

В четверг, 18 мая, столбики термоэтров будут показывать +22°...+27°.  В западных областях сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

19 мая кратковременные дожди ожидаются не только в западных, но и местами в северных областях. Однако на температуру осадки никак не повлияют, будет +22°...+27°.

А на выходных в Украине потеплеет до +22°...+28°, но местами по всей стране ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время.

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