Только в Крыму и еще нескольких областях погодные условия будут более благоприятными.

Почти по всей Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут держаться 17, 18 и 19 мая.

"В Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской области и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Погода в Украине - прогноз до конца недели

По прогнозу синоптика Игоря Кибалчьича, уже на этой неделе температура в Украине будет подниматься до летних +28 градусов.

В четверг, 18 мая, столбики термоэтров будут показывать +22°...+27°. В западных областях сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

19 мая кратковременные дожди ожидаются не только в западных, но и местами в северных областях. Однако на температуру осадки никак не повлияют, будет +22°...+27°.

А на выходных в Украине потеплеет до +22°...+28°, но местами по всей стране ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время.

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