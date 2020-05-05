Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура днем поднимется до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +6°
- Днепр+21°... +12°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+20°... +12°
- Ивано-Франковск+18°... +4°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+15°... +1°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+20°... +12°
- Тернополь+17°... +3°
- Харьков+21°... +13°
- Херсон+19°... +10°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+17°... +6°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
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