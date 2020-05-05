Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:49, 5 мая 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура днем поднимется до +23°.

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Теги: #погода#Гроза
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