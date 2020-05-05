Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +23° (карта)
Дожди ожидаются по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 мая
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +23°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +9°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +19°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук, как татарин: как снег сошел, так он и тут".
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Погода в Украине
- Винница+15°... +6°
- Днепр+21°... +12°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+15°... +7°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+18°... +4°
- Киев+19°... +10°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+18°... +4°
- Львов+15°... +1°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+19°... +10°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+20°... +6°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:73 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:06:06
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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