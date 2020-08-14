Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди

Завтра в Украине ожидается прохладная погода.

Завтра дожди ожидаются в Карпатах / фото ua.depositphotos.com

В субботу, 15 августа, в большинстве регионов Украины будет сухая и не слишком жаркая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook .

Так, завтра на Прикарпатье есть вероятность дождя и грозы. А в воскресенье по северо-востоку - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина - увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди.

По прогнозу синоптика, на выходных в Украине температура воздуха составит +24 ... +28 градусов.

В Киеве в течение 15-16 августа будет солнечно и тепло, в воскресенье потеплеет до +25... +27 градусов.

Также Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украину вернется жара: температура воздуха будет превышать 30 градусов.

Завтра дожди ожидаются только в Карпатах / facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине

Ранее стало известно, что на выходных в Украине будет сохраняться прохладная погода, дожди возможны лишь в Карпатах.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в ближайшее время в большинстве регионов Украины будет сохраняться прохладная и сухая погода. Потепление ожидается на следующей неделе.