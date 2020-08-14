Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди
Завтра в Украине ожидается прохладная погода.
В субботу, 15 августа, в большинстве регионов Украины будет сухая и не слишком жаркая погода.
В Украине сегодня без осадков, температура до +27° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook .
Так, завтра на Прикарпатье есть вероятность дождя и грозы. А в воскресенье по северо-востоку - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина - увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди.
По прогнозу синоптика, на выходных в Украине температура воздуха составит +24 ... +28 градусов.
В Киеве в течение 15-16 августа будет солнечно и тепло, в воскресенье потеплеет до +25... +27 градусов.
Также Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украину вернется жара: температура воздуха будет превышать 30 градусов.
Прогноз погоды в Украине
Ранее стало известно, что на выходных в Украине будет сохраняться прохладная погода, дожди возможны лишь в Карпатах.
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в ближайшее время в большинстве регионов Украины будет сохраняться прохладная и сухая погода. Потепление ожидается на следующей неделе.
- Винница+23°... +9°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +9°
- Житомир+23°... +9°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+21°... +10°
- Кропивницкий+22°... +8°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+26°... +12°
- Николаев+26°... +11°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+20°... +11°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+25°... +12°
- Сумы+20°... +8°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+26°... +11°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+27°... +13°