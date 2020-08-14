Погода на выходные: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Местами ночью температура опустится до +9°.

Погода на выходных в Украине будет прохладной / фото УНИАН

На выходных в Украине будет сохраняться прохладная погода, дожди возможны только в Карпатах.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+26°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, +13°…+27°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +24°, без осадков. В воскресенье ночью +13°, днем +26°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +9°...+24°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +16°, днем +24°. В воскресенье +16°...+26°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +21°. В воскресенье +14°...+23°, переменная облачность.

Погода на 15 августа / УНИАН

Прогноз на 16 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +12°...+27°.

В Симферополе завтра без осадков, +13°...+24°. В воскресенье +13°...+25°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +24°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +24°. В воскресенье +11°...+26°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +10°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +27°. В воскресенье без осадков, ночью +12°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье температура до +27°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +14°…+25°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура до +27°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +24°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +11° …+24°.

Погода в Украине