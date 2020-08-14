Погода на выходные: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Местами ночью температура опустится до +9°.
На выходных в Украине будет сохраняться прохладная погода, дожди возможны только в Карпатах.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+26°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +27° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, +13°…+27°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +24°, без осадков. В воскресенье ночью +13°, днем +26°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +9°...+24°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +16°, днем +24°. В воскресенье +16°...+26°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +21°. В воскресенье +14°...+23°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +12°...+27°.
В Симферополе завтра без осадков, +13°...+24°. В воскресенье +13°...+25°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +24°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +24°. В воскресенье +11°...+26°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +10°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +27°. В воскресенье без осадков, ночью +12°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье температура до +27°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +14°…+25°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура до +27°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +24°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +11° …+24°.
Погода в Украине
- В пятницу, 14 августа, по всей Украине будет без осадков, самая теплая погода на юге - там температура поднимется до +27°.
- В ближайшее время в большинстве регионов Украины будет сохраняться прохладная и сухая погода. На следующей неделе в Украине немного потеплеет, в западных областях возможны дожди.
- Винница+23°... +9°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +9°
- Житомир+23°... +9°
- Запорожье+21°... +11°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+21°... +10°
- Кропивницкий+22°... +8°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+26°... +12°
- Николаев+27°... +11°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+20°... +11°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+25°... +12°
- Сумы+20°... +8°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+21°... +11°
- Херсон+26°... +11°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+27°... +13°