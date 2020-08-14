Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

09:47, 14 августа 2020
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Потепление придет в Украину на следующей неделе.

На следующей неделе в Украине потеплеет / фото УНИАН
На следующей неделе в Украине потеплеет / фото УНИАН

В ближайшее время в большинстве регионов Украины будет сохраняться прохладная и сухая погода.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Маковея

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. 

"На востоке страны, а в выходные и в Карпатах днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Если говорить о температуре в ближайшие дни, то ночи будут холодными - плюс 7−13, а на побережье морей и в Закарпатье - до 18 градусов тепла. Днем ожидается 19-24 выше нуля, на юге и в западных областях воздух днем прогреется до 23-29 градусов", - сообщила она.

Синоптик также добавила, что на следующей неделе в Украине немного потеплеет, в западных областях возможны дожди. Однако уже до конца недели снова может похолодать. 

Погода в Украине 

По прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.

В пятницу, 14 августа, по всей Украине будет без осадков, самая теплая погода на юге - там температура поднимется до +27°.

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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