Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Потепление придет в Украину на следующей неделе.
В ближайшее время в большинстве регионов Украины будет сохраняться прохладная и сухая погода.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Маковея
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"На востоке страны, а в выходные и в Карпатах днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Если говорить о температуре в ближайшие дни, то ночи будут холодными - плюс 7−13, а на побережье морей и в Закарпатье - до 18 градусов тепла. Днем ожидается 19-24 выше нуля, на юге и в западных областях воздух днем прогреется до 23-29 градусов", - сообщила она.
Синоптик также добавила, что на следующей неделе в Украине немного потеплеет, в западных областях возможны дожди. Однако уже до конца недели снова может похолодать.
Погода в Украине
По прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.
В пятницу, 14 августа, по всей Украине будет без осадков, самая теплая погода на юге - там температура поднимется до +27°.
- Винница+23°... +9°
- Днепр+23°... +10°
- Донецк+24°... +9°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+21°... +10°
- Кропивницкий+22°... +8°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+26°... +11°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+19°... +9°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+25°... +10°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+21°... +10°
- Чернигов+20°... +6°
- Черновцы+27°... +13°