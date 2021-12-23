Какой православный праздник 23 декабря отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Мученики Мина, Ермоген и Евграф жили в IV веке. Мина был вельможей при римском дворе и тайно исповедовал христианство. Однажды приехал в Александрию, где устранил мятеж между язычниками и христианами, разрешив каждому верить в своих Богов, обучал людей Божьему Слову.

Читайте такжеИменины 23 декабря: у кого День ангела и как назвать ребенкаЕрмоген служил военачальником и по приказу императора долго мучил Мина. Господь исцелил мученика и сказал, что вскоре враг его станет другом. Так и случилось - Ермоген увидел здорового Мина, выслушал его проповедь, пал к ногам, раскаялся в содеянном и крестился. Император за это подверг пыткам их обоих, а видя страдания мужчин, некий Евграф тоже принял христианство. Мина, Ермоген и Евграф были казнены императором путем усекновения головы.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 23 декабря - День Мины.

Православный праздник 23 декабря - день памяти преподобного Фомы

Фома жил в X веке, с юных лет имел склонности и тягу к монашескому образу жизни. В то время один из богатых вельмож устроил монастырь в Константинополе и выбрал Фому настоятелем. Святой не захотел столичной жизни и ушел в пустыню. Иноки нашли его там, Фома подвизался под открытым небом, верующие построили ему хижину и нашли двух подвижников.

Преподобный девять лет исполнял волю Господа и боролся с кознями дьявола, за что Господь наградил его даром чудотворения и прозорливости. Святой Фома скончался в глубокой старости.

Приметы 23 декабря

светится луна и ярко сияют звезды - к стуже;

птицы стаями сидят на ветвях - скоро будет оттепель;

солнечно 23 декабря - ударят морозы;

сороки летают рядом с домом - ждать сильных метелей.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь считает, что этот день неблагоприятен для финансовых операций - лучше не брать деньги в долг и не занимать их самим. Нельзя на Мину Красноречивого и лениться. Как и в любой другой церковный праздник, запрещено ссориться и сплетничать.

Что можно делать 23 декабря

Верующие сегодня молятся святому Мине об исцелении болезней - особенно это касается тех, у кого проблемы со зрением. Наши предки 23 декабря проверяли запасы сена и дров, наводили порядок в хлеву. Девушки занимались рукоделием, но вышивать и шить нужно было в полной тишине, иначе был риск навлечь на себя неудачи.

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