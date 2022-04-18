К примеру, в Луганской области завтра ожидается от ночных заморозков 0-5°C до +22°C днем.

Во вторник, 19 апреля, погода в Украине будет наполнена контрастами - от ночного холода до дневного тепла.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Вторник в Украине будет контрастным. Смотрите, ожидается от ночных заморозков 0-5°C до дневных +22°C в Луганской области. ... В ближайшие дни холодная погода будет преобладать, хотя будет зависеть - где и в какой части Украины будет холоднее или немного теплее. ... Ощутимее потепление начнется около Пасхи", - отметила синоптик.

Погода ночью 19 апреля

В частности, ближайшей ночью в большинстве областей, кроме восточной части Украины, вероятны заморозки 0-5°C. Ночная температура воздуха самой низкой предполагается в западных областях, 0-5 градусов мороза.

На Севере, в центре, на юге от -1°C до +5°C.

В восточных областях ночью + 4...+9°C.

Погода днем 19 апреля

В течение дня во вторник температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +6...+11°C.

На Запорожье, Сумщине, в Днепре с районами + 9...+14°C.

В Харьковской, Донецкой, Луганской областях +15...+22°C.

"Ветер будет завтра с северо-запада, небольшой или умеренный. Порывистый - в восточных областях. Дожди пройдут преимущественно в восточной части Украины, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, в Крыму. В Карпатах - мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков", - добавила синоптик.

Погода в Киеве 19 апреля

В Киеве 19 апреля не ожидаются существенные осадки. Будет холодно: ночью 0...+3°C, местами вероятны заморозки, днем во вторник + 8...+10°C.

Умеренные дожди в столице пройдут в четверг, 21 апреля.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни: на территории Украины ожидаются заморозки.

Ранее УНИАН писал, какой будет погода в мае. Для Украины синоптики прогнозируют, в частности, самый теплый день 29 мая с температурой +22°C. Самый холодный - 3 мая, со средней температурой +4°C. А с 17 по 22 мая могут быть умеренные осадки.

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