Теплее всего будет на юге Украины и на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +7°...+9°.

Завтра, 1 марта 2023 года, погода в Украине ожидается прохладная, практически на уровне предыдущего дня.

Так, температура в большинстве областей днем составит +2°...+5°, на юге и в Закарпатской области будет теплее, до +7°...+9°. В ночь на 1 марта температура будет минусовая. На большей территории Украины будет без осадков, только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидается мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, в западных областях температура днем будет держаться на уровне +1°...+4°, только на Закарпатье воздух прогреется до +7°...+9°. Во всех областях будет без осадков, облачно с прояснениями.

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Жителей севера Украины также ждет дневная температура в пределах +2°...+4°, без осадков с прояснениями, только в Черниговской и Сумской областях прогнозируют мокрый снег.

На востоке Украины 1 марта будет облачно с прояснениями, в Харьковской и Луганской областях прогнозируют мокрый снег, в Донецкой области без осадков. Температура днем будет около +1°...+4°.

В центральных областях столбики термометров завтра покажут +2°...+5°, без осадков, облачно с прояснениями.

На юге Украины сегодня будет сухо, небольшая облачность. Воздух здесь прогреется до +7°...+9°.

Какой будет весна в Украине

По данным синоптика Натальи Диденко, в этом году начало весны в Украине будет с умеренной температурой и периодическими осадками.

В то же время, климатолог Вера Балабух прогнозирует, что в этом году весна в Украине будет ранней, средняя температура воздуха в Украине может быть выше нормы на 1-2 градуса.

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