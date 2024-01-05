Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды 8 и 9 января.

В Одессе и Одесской области на два дня объявили повышенный уровень опасности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать в течение суток 8 января, а также ночью и утром 9 января.

"8 января ожидается резкое снижение температуры с +7° утром до -7° вечером. На автодорогах снежные заносы, гололедица, видимость писд время осадков составит 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Также синоптики прогнозируют в эти дни сильный снег, метели, гололед, гололедицу, налипание мокрого снега, снежные заносы и усиление северного ветра до 19-24 м/с.

По данным специалистов, такая погода приведет к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, а также нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Одессе и области - прогноз на сегодня

5 января, по данным синоптиков, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 9-14 м/с. Температура днем 7-12° тепла.

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Столбики термометров днем покажут 8-10° тепла.

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