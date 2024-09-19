В Одесской области также объявлен повышенный уровень опасности.

На четверг, 19 сентября, в Одессе объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области.

"Ночью и утром 19 сентября ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Вдоль побережья Одесской области ожидается умеренное волнение моря. Утром вдоль побережья и на Днестровском лимане ожидается кратковременный подъем воды. одновременно в Днепро-Бугском лимане - кратковременный спад уровней моря с достижением опасных отметок.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 19 сентября

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет умеренный дождь. Ветер ожидается северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем по области составит +19°...+24°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Утром пройдет умеренный дождь, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром порывы усилятся до 15-17 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +21°...+23°. Температура морской воды +20°...+21°.

Вас также могут заинтересовать новости: