Повышенный уровень опасности объявлен и по Одесской области.

В Одессе на сегодня, 25 декабря, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. 25 декабря в течение суток ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Непогода, по их данным, ожидается и по территории Одесской области.

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Из-за сильных порывов ветра в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе и области

По прогнозу, в Одесской области сегодня будет облачно. Ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. На автодорогах области местами видимость во время осадков будет снижаться до 1-2 км. Скорость ветра будет 9-14 м/с, а скорость порывов - до 20 м/с. Температура ночью и днем ожидается в пределах +1°...+6°.

В Одессе сегодня также будет облачно, днем ожидается умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем будет держаться на уровне +4°...+6°.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни, в том числе на Рождество, на погоду в Одесской области и вдоль морского побережья будут влиять фронтальные разделы, связанные с циклоном над югом Балканского полуострова.

Ожидается облачная погода, умеренные осадки смешанной фазы, местами с порывами ветра с северо-восточной четверти.

Температурный фон будет постепенно снижаться до конца недели. Температура морской воды 6-7°. Ожидается значительное волнение моря.

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