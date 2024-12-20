В Одессе на 20 декабря объявили повышенный уровень опасности - изменения в погоде ожидаются уже сегодня вечером. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одесской области в 16-18 часов ожидается туман, из-за которого видимость упадет до 200-500 метров.
Как сообщается, туман сохранится до конца дня, ночью и утром 21 декабря.
І уровень опасности объявлен в Одессе и Одесской области.
Погода в Одессе 20 декабря - прогноз
Сегодня в Одесской области будет облачно. Днем ожидается дождь. Ветер будет северный, 9-14 м/с, а столбики термометров в течение суток по области будут показывать +2°...+7°, а в Одессе ожидается +5°...+7°.
Погода 20 декабря - прогноз по Украине
В пятницу в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем пройдет небольшой дождь, а в Карпатах - снег.
Ветер будет южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем ожидается в пределах +3°...+8°, а в центральных, южных областях и в Крыму воздух прогреется до +9°...+14°.