В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +28°
Погода в столице завтра не изменится.
Погода в Киеве 18 июня будет дождливой, температура днем до +28°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +16°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+29°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +18°
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- Львов+23°... +15°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+24°... +18°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+24°... +16°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+23°... +16°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+19 °
Влажность:95 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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