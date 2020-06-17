В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +28°

17:00, 17 июня 2020
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Погода в столице завтра не изменится.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 18 июня будет дождливой, температура днем до +28°.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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