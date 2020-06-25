В Киеве завтра будет солнечно, температура днем до +29°

17:00, 25 июня 2020
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Вечером температура до +25°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 26 июня будет теплой, температура днем до +29°.

Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северный, до 2,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.

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Теги: #Киев#погода
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