В Киеве завтра будет солнечно, температура днем до +29°
Вечером температура до +25°.
Погода в Киеве 26 июня будет теплой, температура днем до +29°.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северный, до 2,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+28°... +14°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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