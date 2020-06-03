В Киеве завтра без осадков, температура до +19°

В столице прекратятся дожди.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 4 июня будет солнечной, температура днем до +19°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +19°, вечером - до +18°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

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