В Киеве завтра без осадков, температура до +19°

17:00, 3 июня 2020
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В столице прекратятся дожди.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 4 июня будет солнечной, температура днем до +19°.

Стало известно, когда в Украину придет летнее тепло

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +19°, вечером - до +18°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

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Теги: #Киев#погода
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