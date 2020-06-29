В Киеве завтра днем ожидается гроза
При падении деревьев или веток, при травмировании людей нужно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
В Киеве днем 30 июня ожидается гроза.
Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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"Днем 30 июня в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не касаться металлических входных дверей.
На природе следует спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться по одному, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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