В Киеве завтра днем ожидается гроза

При падении деревьев или веток, при травмировании людей нужно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В последний день июня в Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

В Киеве днем 30 июня ожидается гроза.

Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Днем 30 июня в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не касаться металлических входных дверей.

На природе следует спуститься в низину, отойти от отдельно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться по одному, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.