В столице ожидается не выше +12°...+14°.

В начале недели, 7 октября, погода в Киеве резко испортится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром в столице ожидается около +11°, а днем воздуха максимально прогреется лишь до +12°...+14°. День будет пасмурным и дождливым.

Атмосферное давление сильно пониженное, но будет медленно расти, 741-743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Погода 7 октября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода , ночью +9°, днем +12°.

В Тернополе 7 октября ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +10°...+13°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+14°, пасмурно, дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +13°, днем +19°, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+22°, сильный дождь.

В Одессе 7 октября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +18°, гроза.

В Херсоне в понедельник ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

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