В начале недели, 7 октября, погода в Киеве резко испортится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром в столице ожидается около +11°, а днем воздуха максимально прогреется лишь до +12°...+14°. День будет пасмурным и дождливым.
Атмосферное давление сильно пониженное, но будет медленно расти, 741-743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Погода 7 октября - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +14°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода , ночью +9°, днем +12°.
В Тернополе 7 октября ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°.
В Виннице сегодня будет +10°...+13°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+14°, пасмурно, дождь.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +13°, днем +19°, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+22°, сильный дождь.
В Одессе 7 октября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +18°, гроза.
В Херсоне в понедельник ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +21°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°, сильный дождь.
В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.