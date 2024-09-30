Температура в столице выше нормы почти на 10 градусов.

В Киеве в конце сентября фиксируют новые температурные рекорды. В частности, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 27 и 28 сентября в столице было зафиксировано сразу три температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха 27 сентября в Киеве оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 1,9°С.

Минимальная температура воздуха 28 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1927 года превышено на 1,0°С.

Видео дня

Средняя суточная температура воздуха достигла наивысшего значения для этой даты, составив 23,1°С. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 1927 году, на 2,0°С, а также превзошло климатическую норму на 9,9°С.

"Всего за месяц установлено 11 температурных рекордов", - резюмировали синоптики.

Погода в Киеве - прогноз на 30 сентября

В последний сентябрьский день на Киевщине будет переменная облачность. Ночью местами по области пройдет кратковременный дождь, а днем уже будет без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью по области +6°...+11°, днем +14°...+19°, а в Киеве полтиря максимально прогреется до +17°...+19°.

Вас также могут заинтересовать новости: