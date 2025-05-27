Новые главы районных государственных администараций в Киеве с сегодняшнего дня начали исполнять свои обязанности.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в восьми районах Киева новых глав государственных районных администраций. Об этом говорится в распоряжениях главы государства №№66-73/2025-pп от 26 мая.

В частности, София Дунаевская назначена председателем Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации, Александр Ковтунов - председателем Дарницкой РГА, Максим Бахматов - председателем Деснянской РГА, Андрей Паладий - председателем Днепровской РГА, Владимир Наконечный - председателем Подольской РГА, Георгий Зантарая - председателем Святошинской РГА, Сергей Мовенко - председателем Соломенской РГА, Александр Сазанович - председателем Шевченковской РГА.

Другими распоряжениями президент уволил Сергея Садового с должности председателя Голосеевской РГА, Ирину Чучотку с должности председателя Соломенской РГА, а также освободил Александра Поповцева от временного исполнения обязанностей председателя Шевченковской РГА.

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Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в социальной сети Facebook, обновление руководящего состава произошло в большинстве районов Киева. Уже с 27 мая новоназначенные главы приступают к работе.

В то же время, на своих должностях остаются Кирилл Фесик в Оболонском районе и Наталья Кондрашова в Печерском районе.

"Ожидания киевлян понятны: конкретные действия, не бумажная активность", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, каждый из назначенных руководителей понимает уровень ответственности. "Районы нуждаются в системной, ежедневной работе - не из кабинета, а в тесном контакте с людьми", - добавил он.

Как отметил начальник КГВА, работа должна быть ощутимой для жителей в кратчайшие сроки.

Новоназначенные чиновники - что о них известно

Как известно, назначенный председателем Деснянской РГА Максим Бахматов был предпринимателем и основателем Comedy Club UA. 23 сентября 2019 года городской голова Киева Виталий Кличко представил его своим новым советником, но летом 2020 года Бахматов решил уйти с этой должности. Также Бахматов является основателем Офиса Трансформации.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Бахматов оказался долларовым миллионером.

Назначенный на должность главы Святошинской РГА Георгий Зантарая известен тем, что является первым чемпионом мира по дзюдо в истории Украины.

Назначенная главой Голосеевской РГА София Дунаевская была руководителем аппарата в этой районной госадминистрации.

Назначенный главой Дарницкой РГА Александр Ковтунов ранее был главой департамента экологии и природных ресурсов Кировоградской облгосадминистрации.

Назначенный главой Днепровской РГА Андрей Паладий работал главным государственным инспектором в Главном управлении ГНС в Киеве и работал в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Назначенный главой Соломенской РГА Сергей Мовенко ранее был первым заместителем председателя Волынской ОГА.

Председатель Подольской РГА Владимир Наконечный является кандидатом исторических наук, доцентом кафедры международных отношений в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович был заместителем председателя Оболонской райгосадминистрации.

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