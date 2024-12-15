Специалисты призывают быть осторожными во время пребывания на улице.

В Киеве в ночь на 16 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица, днем предполагаются порывы сильного ветра 25-28 м/с. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, 16 декабря ожидается ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

Видео дня

ночью - +3...-2 °C;

днем +1...+6 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 0 °C;

днем +3...+5 °C.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта", - отметили синоптики.

В то же время в КГГА призвали во время сильного ветра плотно закрывать окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не парковать рядом с ними машины.

"Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018. Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС)", - добавили в Киевской городской государственной администрации.

Если человек травмировался, срочно звоните 103. При неисправности светофоров или дорожных знаков можно обратиться по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР).

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - подчеркнули в КГГА.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине в понедельник, 16 декабря, во многих областях ожидаются снег, мокрый снег и дожди. По ее словам, такая непогода связана с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую.

Также Диденко отметила, что 15 декабря температура воздуха начнет становиться теплее, а уже 16 декабря ожидается оттепель. По ее прогнозу, на следующей неделе максимальная температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов.

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