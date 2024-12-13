В субботу в Украине еще будет морозно и ветрено.

Сегодня в Украину пришло похолодание. В субботу, 14 декабря, в Украине станет еще холоднее, а уже с 15 числа температура начнет повышаться. В понедельник ожидается оттепель. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 14 декабря, похолодание окрепнет еще на несколько градусов. Ближайшей ночью ожидается -7...-12 градусов, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях образуется временно островок низкой температуры воздуха, местами до -14 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Днем в субботу, по прогнозу, в большинстве областей предполагается -2...-5 градусов, а в Одесской области, в Крыму, на Закарпатье - около нуля. Осадков не ожидается.

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"Ветер юго-западный, порывистый. Кутайтесь плотнее", - предупредила Наталка Диденко.

В Киеве завтра также ожидается сухая, морозная и ветреная погода. Ночью похолодает до -10 градусов, а днем будет -3...-5 градусов.

15 декабря похолодание, по данным синоптика, будет ослабевать в течение дня воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели. На следующей неделе максимальная температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов. Однако, как отметила Наталья Диденко, потепление будет сопровождаться увеличением облачности и осадками.

"А поскольку теплый воздух еще не успеет полностью отогнать мороз, то и осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега, на дорогах будет сложно, примите это во внимание", - предупредила Наталья Диденко.

О том, что в конце недели температура в Украине снова повысится, свидетельствует и прогноз Погода УНИАН.

Ночью 15 декабря кое-где еще будет "минус", а днем столбики термометров в большинстве областей покажут 0°...+3°, на юге воздух прогреется до +5°.

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