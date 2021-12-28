Максимально столбики термометров в столице поднимутся до -5°.

В среду, 29 декабря, в Киеве весь день будет пасмурная погода со сплошной облачностью. Однако осадки не ожидаются.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью похолодает до -8°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -5°.

Ветер будет дуть северо-восточного направления, а его скорость 0,9 - 2,2 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 745-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -6°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет -7°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сильный дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Виннице завтра будет -12°...-6°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -10°, днем -6°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -14°...-5°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -4°.

В Херсоне в среду ночью -8°, днем -3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -6°.

В Запорожье температура ночью -14°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -3°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -12°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+7°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем 0°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем +2°.

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