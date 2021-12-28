В среду, 29 декабря, в Киеве весь день будет пасмурная погода со сплошной облачностью. Однако осадки не ожидаются.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью похолодает до -8°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -5°.
Ветер будет дуть северо-восточного направления, а его скорость 0,9 - 2,2 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 745-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 29 декабря
Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -6°.
В Тернополе 29 декабря ночью будет -7°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сильный дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.
В Виннице завтра будет -12°...-6°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -10°, днем -6°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -5°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -14°...-5°.
В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -4°.
В Херсоне в среду ночью -8°, днем -3°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -6°.
В Запорожье температура ночью -14°, днем -5°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -3°, снег.
В Днепре завтра температура ночью будет -12°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+7°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем 0°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем +2°.