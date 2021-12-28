Местами столбики термометров опустятся до -12°...-18°.

В среду, 29 декабря, в Украине ударят сильные морозы. Местами ночью температура опустится до -12°...-18°. При этом в Крыму, Донецкой и Луганской областях днем ожидается небольшой "плюс". Осадков станет значительно меньше, они задержатся еще местами в западных областях и на северо-востоке страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -6°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет -7°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сильный дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Виннице завтра будет -12°...-6°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -10°, днем -6°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -14°...-5°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -4°.

В Херсоне в среду ночью -8°, днем -3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -6°.

В Запорожье температура ночью -14°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -3°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -12°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+7°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем 0°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем +2°.

Народные приметы на 29 декабря

29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей - к лютой зиме.

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