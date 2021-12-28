29 декабря в Украине будет холодно / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 29 декабря, в Украине ударят сильные морозы. Местами ночью температура опустится до -12°...-18°. При этом в Крыму, Донецкой и Луганской областях днем ожидается небольшой "плюс". Осадков станет значительно меньше, они задержатся еще местами в западных областях и на северо-востоке страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -6°.
- В Тернополе 29 декабря ночью будет -7°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сильный дождь.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.
- В Виннице завтра будет -12°...-6°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью -10°, днем -6°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -5°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -14°...-5°.
- В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -4°.
- В Херсоне в среду ночью -8°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -6°.
- В Запорожье температура ночью -14°, днем -5°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -3°, снег.
- В Днепре завтра температура ночью будет -12°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+7°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем 0°.
- В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем +2°.
Погода в Украине 29 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 29 декабря
29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей - к лютой зиме.