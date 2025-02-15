Морозы в Украине продлятся еще и на следующей неделе.

Следующая неделя ожидается умеренно морозной, а потепление вероятно лишь с 24 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 15-16 февраля в Украине снова ожидается похолодание, возобновятся морозы.

В Киеве также ожидается похолодание. В частности, ближайшей ночью температура упадет до -10, а завтра днем ожидается около 5 градусов мороза. Сегодня в столице будет сухо, а 16 февраля пройдет небольшой снег.

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"Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля", - сообщила эксперт по погоде.

В Украину возвращаются морозы - что известно

В эти выходные по всей Украине ожидается новая волна холода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, холодный воздух придет к нам из северных регионов Европы.

Холоднее всего будет на севере, где температура ночью будет опускаться до -16°, а также на востоке страны и в Карпатах, где будет до -15°.

Синоптик отметил, что снижение температуры будет сопровождаться снегопадами, а в южных и частично центральных областях - дождем.

Ветер будет порывистым, а на дорогах образуется гололедица и снежный накат, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

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