В городе сегодня ожидается снег и гололедица.

В Киеве из-за непогоды объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Погода, по данным синоптиков, испортится и в Киевской области.

"Вечером 14 февраля с сохранением 15 февраля ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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На дорогах образуется гололедица. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Киевская городская госадминистрация сообщает, что предприятия "Киевавтодора" уже подготовили 553 единицы специальной и вспомогательной техники, а также 35 тыс. тонн соли и 40 тыс. тонн песка для обработки улиц столицы.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - обратилась власть к горожанам.

Погода в Киеве 15 февраля

В субботу, по прогнозам синоптиков, на Киевщине будет облачно. Ночью ожидается умеренный, а днем местами небольшой снег.

На дорогах образуется гололедица, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области в течение суток -3°...-8°, а в Киеве столбики термометров будут показывать -4°...-6°.

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