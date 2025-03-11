Новые температурные рекорды зафиксировали и во многих областях Украины.

Аномально теплая погода в Киеве продолжает устанавливать новые рекорды. 10 марта также не стало исключением.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что в понедельник в столице зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты.

"Температура воздуха после полудня достигла 17,8 °С, что на 0,9 °С выше, чем в 1914 году", - сообщили синоптики.

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Укргидрометцентр также показал карту температурных рекордов по Украине. 10 числа они были зафиксированы на западе и севере Украины (за исключением Сумщины), а также в Винницкой области.

Аномально теплая погода в Киеве

В начале марта в Киеве фиксируют апрельские температуры. Так, с 7 по 9 марта в столице зафиксировали сразу пять температурных рекордов.

В частности, после полудня 9 марта температура в Киеве достигла +20 °С. Это на 2,7°С выше чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура также оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С. Это выше предыдущего рекорда 2019 года на 0,7°С и выше нормы на 9,4°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля", - говорят синоптики.

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