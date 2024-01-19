По прогнозу синоптиков, сегодня утром в столице и Киевской области ожидается густой туман, а днем небольшой дождь и мокрый снег.

На сегодня, 19 января, в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Утром 19 января туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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В КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области от 3° тепла до 2° мороза, а в Киеве 0-2° тепла.

По данным КГГА, сейчас гололедицу в столице преодолевают 150 единиц техники "Киевавтодора", а также техника и работники "зеленстроев" и управляющих компаний.

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