На сегодня, 19 января, в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
"Утром 19 января туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Погода в Киеве - прогноз на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области от 3° тепла до 2° мороза, а в Киеве 0-2° тепла.
По данным КГГА, сейчас гололедицу в столице преодолевают 150 единиц техники "Киевавтодора", а также техника и работники "зеленстроев" и управляющих компаний.