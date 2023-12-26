Однако такую теплую погоду будет нивелировать сильный ветер.

Сегодня, 26 декабря, в Украине ожидается почти апрельское тепло. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

"Вторник-интересный синоптический день. Потому что 26-го декабря, с ближайшей перспективы, ожидается самая высокая, кое-где чуть ли не апрельская, температура воздуха", - говорит она.

По данным Натальи Диденко, а в течение дня сегодня воздух прогреется до +7..+12, на юге и западе потеплеет вплоть до +14 градусов, чуть свежее будет на северо-востоке, +3...+5 градусов .

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"Правда, аж такую теплую погоду несколько будет нивелировать сильный ветер", - отметила синоптик.

Дождь, по ее данным, вероятен сегодня только в северной части Украины.

В Киеве сегодня будет дождь, сильный ветер и очень тепло, +8...+10 градусов.

Последняя неделя 2023 года удивит украинцев аномальным теплом - прогноз

По данным Погода УНИАН, до конца года в Украине сохранится теплая погода. В первой половине недели местами будет дождливо, а с четверга, 28 декабря, осадки покинут территорию нашей страны и станет больше Солнца. Однако 31 декабря ожидается пасмурная погода. В большинстве областей в последний день года будет +4°...+7°, на юге и в районе Кривого Рога ожидается тепло до +9°..+12°.

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