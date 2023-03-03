Сегодня, 3 марта, киевлян ждет пасмурный, но относительно теплый день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня столбики термометров в столице покажут +3°...+5°. Небо весь день будет затянуто облаками, без существенных осадков.
Ощущение прохладны добавит западный ветер, скорость которого ожидается около 2,5 - 3,4 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем +5°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +5°.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +4°.
В Тернополе 3 марта ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +7°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +4°.
В Виннице сегодня будет -2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
В Одессе 3 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -1°, днем +8°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.