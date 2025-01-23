Синоптики прогнозируют усложнение погоды.

В Киеве объявили повышенный уровень опасности - погода усложнится уже в ближайший час. Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 23 января туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров, это может привести к усложнению движения транспорта.

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Из-за тумана в столице объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве - прогноз на неделю

В ближайшие дни в столице Украины прогнозируется пасмурная и влажная погода. Такую информацию предоставляет Украинский гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что в течение текущей недели на Киевщине ожидается относительно спокойный характер погоды: в основном облачно, с возможными незначительными локальными осадками в виде дождя или мокрого снега. В частности, осадки вероятны 22, 23 и 24 января.

Метеорологи отмечают, что снежного покрова в таких условиях ждать не стоит, ведь температура остается плюсовой.

Кроме того, в конце недели прогнозируется постепенное повышение температуры. В ближайшие дни столбики термометров будут показывать +3°...+4°С.

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