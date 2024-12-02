Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта, говорят синоптики.

В Киеве сегодня утром объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час, с удержанием в первой половине дня 2 декабря туман", - говорится в сообщении.

Видимость, по данным синоптиков, будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - предупреждают специалисты.

Погода 2 декабря - прогноз

Сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, а в Киеве столбики термометров покажут 0°...+2°.

В целом в Украине 2 ноября также будет облачно с прояснениями. Утром на Закарпатье и Прикарпатье будет наблюдаться туман, без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. На западе и юге страны днем будет +1°...+6°.

Напомним, сегодня утром повышенный уровень опасности действует и на территории Львовской области. По прогнозам синоптиков, здесь ожидается туман и местами образуется гололедица на дорогах.

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