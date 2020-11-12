Завтра в Киеве покажется солнце и похолодает до +4°

17:00, 12 ноября 2020
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Ветер - юго-восточного направления.

Завтра в Киеве похолодает / фото УНИАН
Завтра в Киеве похолодает / фото УНИАН

В пятницу, 13 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров опустятся до +4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Дожди возвращаются, но только в одну из областей: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +4°.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 1,5 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 758 мм рт. ст.

Народный прогноз на 13 ноября

13 ноября — Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

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Автор: Елена Пилипчак

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