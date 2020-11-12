Завтра в Киеве покажется солнце и похолодает до +4°
Ветер - юго-восточного направления.
В пятницу, 13 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров опустятся до +4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Дожди возвращаются, но только в одну из областей: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +4°.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 1,5 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 758 мм рт. ст.
Народный прогноз на 13 ноября
13 ноября — Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- "Полярники откопают путь наружу": станцию "Академик Вернадский" накрыло метелью (фоторепортаж)
- После пожаров Калифорнию и Неваду накрыли снегопады и рекордный холод (видео)
- Внезапное наводнение на Крите нанесло ущерб Ираклиону: стихия сносила все на своем пути (фоторепортаж, видео)
- Синоптик удивила новым прогнозом: в ближайшее время в Украине ожидается мокрый снег
- Сильные туманы и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+7°... +2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+5°... +2°
- Кропивницкий+4°... +1°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+6°... +4°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+6°... +4°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+5°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+7°... +1°
+21°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:+21 °
Мин./макс. температура:+8° / +15°
Влажность:73 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:06:50
Закат16:57
Видимость:8 км
Фаза луны:
Лента новостей