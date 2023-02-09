10 февраля в Киеве ожидается солнечный и сухой день, а температура подимется до "нуля". Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице еще будут морозы до - 7°...-6°, а днем столбики термометров покажут -3°...0°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер чуть усилится, его скорость составит 2-3 м/с. Атмосферное давление вернется в норму, 756-760 миллиметров ртутного столба.
Погода 10 февраля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем 0°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°.
В Тернополе 10 февраля ночью будет -12°, днем -1°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -15°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -7°, днем 0°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -15°, днем -2°.
В Виннице завтра будет -8°...+1°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью -8° днем 0°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем 0°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°.
В Одессе 10 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -8°, днем +1°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-2°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем -2°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, -10°...-3°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -1°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -1°.