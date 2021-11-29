На высокогорье Карпат сегодня холодно и снежно.

Сегодня Карпаты заметает снегом. Так, на горе Поп Иван Черногорский сегодня из-за снегопада и сильного ветра видимость ограничена до 40 метров.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 07:45 29 ноября на норе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3°С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Согласно данным snig.info, снежит сегодня и на Драгобрате.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на сегодня, 29 ноября, объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в Карпатском регионе сегодня ожидается значительный мокрый снег и дождь.

Также сегодня по всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская