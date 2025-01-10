Повышенный уровень нбезопасности объявлен и для Харьковской области.

На Харьковщине утром 10 января объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением утром 10 января по области и городу ожидается туман", - говорят синоптики.

По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров, из-за чего водителям и пешеходам надо быть внимательными и осторожными.

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Из-за тумана на Харьковщине введен I уровень опасности, желтый.

10 января на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики термометров по области покажут +6°...+11°, а в Харькове будет +8°...+11°.

11 января на Харьковщине будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западный, скорость 7-12 м/с. В течение суток температура воздуха будет оставаться в пределах 0°...+5°.

12 января в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет снижаться до -4°...+1°, а днем составит от -1° до +4°.

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