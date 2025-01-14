На высокогорье сегодня ясно, но очень холодно.

В Карпатах 14 января ударил сильный мороз. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

По их данным, по состоянию на 08:30 14 января на горе Поп Иван ясно, ветер северной 9 м/с, а температура воздуха упала до -16°С

Также спасатели показали фото с вершины. На изображении видно зимний пейзаж Карпат. Горы покрыты снегом, а вершины освещены утренним солнцем. Это очень живописный вид на зимние и морозные Карпатские горы.

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По данным Укргидрометцентра, во вторник в Украине будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.

На дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами ожидается гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем в Украине будет от -3° до +2°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями и без осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем по области покажут от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве температура будет на уровне 0°...-2°.

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