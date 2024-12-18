На сегодня в городе и области объявлен І уровень опасности.

На Днепропетровщине сегодня, 18 декабря, будет ветрено. Из-за этого синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

По прогнозу синоптиков, 18 декабря в Днепре и местами по Днепропетровской области сохранятся порывы западного ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Всего в среду на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер западный, 7-12, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области будет 0°...+5°, а в Днепре столбики термометров покажут +1°...+3°.

Погода в Днепре - прогноз

По 18 декабря Днепропетровскиена будет находиться под влиянием серии атлантических циклонов и их атмосферных фронтов, которые вызовут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильные юго-западные ветры с порывами 15-20 м/с. Рекомендуется быть осторожными и следить за предупреждениями.

С 19 по 22 декабря благодаря приближению антициклона погода станет более стабильной: осадки уменьшатся, а ветер ослабеет.

В общем, на этой неделе ожидается переход от нестабильной циклонической погоды к более спокойной антициклонической.

Температура воздуха прогнозируется в пределах: ночью от -2° до +3°, днем от +3° до +8°.

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