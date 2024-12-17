На Днепропетровщине сегодня, 17 декабря, ожидается ветреная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Непогода, по данным синоптиков, ожидается не только по области, но и в Днепре.
"17 декабря по Днепропетровской области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Синоптики объявили на вторник уровень опасности I, желтый.
Погода в Днепре - прогноз
17 декабря на Днепропетровщине будет облачная погода. Днем ожидается мокрый снег с дождем. Ветер будет восточный, 7-12, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области днем будет +3°...+8°, а в Днепре столбики термометров покажут +5°...+7°.
В целом, по словам синоптиков, по 18 декабря Днепропетровщина будет находиться под влиянием серии атлантических циклонов и их атмосферных фронтов, которые принесут дожди, мокрый снег и сильные юго-западные ветры с порывами 15-20 м/с.
По прогнозу, 19-22 декабря из-за приближения антициклона погода станет более стабильной, уменьшатся осадки, а ветер ослабеет.
"В целом эта неделя будет переходной между нестабильной, обусловленной циклоном, погодой и более спокойной антициклонической ситуацией", - говорят синоптики.
Температуры ожидаются в пределах: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем +3°...+8°.