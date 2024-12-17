В городе и области сегодня ожидаются сильные порывы ветра.

На Днепропетровщине сегодня, 17 декабря, ожидается ветреная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается не только по области, но и в Днепре.

"17 декабря по Днепропетровской области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Синоптики объявили на вторник уровень опасности I, желтый.

Погода в Днепре - прогноз

17 декабря на Днепропетровщине будет облачная погода. Днем ожидается мокрый снег с дождем. Ветер будет восточный, 7-12, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области днем будет +3°...+8°, а в Днепре столбики термометров покажут +5°...+7°.

В целом, по словам синоптиков, по 18 декабря Днепропетровщина будет находиться под влиянием серии атлантических циклонов и их атмосферных фронтов, которые принесут дожди, мокрый снег и сильные юго-западные ветры с порывами 15-20 м/с.

По прогнозу, 19-22 декабря из-за приближения антициклона погода станет более стабильной, уменьшатся осадки, а ветер ослабеет.

"В целом эта неделя будет переходной между нестабильной, обусловленной циклоном, погодой и более спокойной антициклонической ситуацией", - говорят синоптики.

Температуры ожидаются в пределах: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем +3°...+8°.

Вас также могут заинтересовать новости: