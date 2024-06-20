В КМВА дали простые рекомендации.

Днем в четверг, 20 июня, в Украине будут наблюдаться опасные метеорологические явления. Синоптики сообщают о І уровне опасности.

Как сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook, в западных и северных областях порывы ветра, в отдельных районах центральных, южных и восточных областей - град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской городской военной администрации также предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 метров в секунду в столице, такая погода сохранится до конца этих суток.

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Температура 22-24°, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Людей призывают не пугаться звуков грома и соблюдать следующие правила:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери и чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу;

при объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие.

Погода в Украине на завтра

По данным УНИАН, 21 июня дожди ожидаются только на востоке, в большинстве областей температура составит +24°...+27°.

В Киеве также прогнозируют теплую погоду - ночью +16° и днем +25°. Без осадков.

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