Накануне выходных, 21 июня, погода в Украине нормализуется. Дожди практически покинут нашу страну, покапает лишь на местами на востоке, а жара отступит даже с юга. По всей стране столбики термометров покажут +24°...+27°, только в паре областей воздух прогреется до +28°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Тернополе 21 июня ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.
- В Одессе 21 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +25°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+26°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.
Приметы погоды 21 июня
Гром поутру в этот день - не к добру.