Дожди покинут нашу страну, а температурные контрасты по стране выровняются.

Накануне выходных, 21 июня, погода в Украине нормализуется. Дожди практически покинут нашу страну, покапает лишь на местами на востоке, а жара отступит даже с юга. По всей стране столбики термометров покажут +24°...+27°, только в паре областей воздух прогреется до +28°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 21 июня ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 21 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +26°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+26°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.

Приметы погоды 21 июня

Гром поутру в этот день - не к добру.

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