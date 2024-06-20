21 июня по всей Украине будет очень тепло / фото pixabay.com

Накануне выходных, 21 июня, погода в Украине нормализуется. Дожди практически покинут нашу страну, покапает лишь на местами на востоке, а жара отступит даже с юга. По всей стране столбики термометров покажут +24°...+27°, только в паре областей воздух прогреется до +28°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +27°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Тернополе 21 июня ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.
  • В Одессе 21 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +25°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+26°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.
21 июня дожди покинут Украину / фото УНИАН

Приметы погоды 21 июня

Гром поутру в этот день - не к добру.

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