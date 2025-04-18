Уже на Пасху температура снова повысится.

На Пасху, 20 апреля, по всей Украине будет сухо и тепло, но накануне часть областей накроет небольшое кратковременное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В субботу ожидается снижение температуры воздуха до дневных +16...+19 градусов в западной части", - спрогнозировала Наталья Диденко.

На остальной территории, по ее данным, предполагается +20...+24 градуса.

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К счастью, это похолодание будет кратковременным. Уже в воскресенье, на Пасху, снова будет везде тепло. Ветер утихнет, а температура воздуха по всей стране составит +20...+24 градуса.

"Будет царить 20-го апреля сухая солнечная погода, только в западных областях вероятен небольшой дождь", - рассказала эксперт по погоде.

Погода на Пасху - прогноз Укргидрометцентра

20 апреля в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. По данным Укргидрометцентра, только в Карпатском регионе временами может быть дождь. Столбики термометров покажут ночью +5°...+11°, днем +17°...+23°.

В Киеве также будет сухо, ночью ожидается +8°...+10°, а днем воздух прогреется до комфортных +21°...+23°.

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