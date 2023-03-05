Температура снизится по всей стране на несколько градусов.

Сегодня, 5 марта, столбики термометров в Украине поползут вниз. Температура по всей стране снизится на несколько градусов, местами днем будет не выше 0°...+1°. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь в крыму и во Львовской области ожидаются осадки.

По данным Погода УНИАН, на западе Украины сегодня будет от 0° до +5°. Холоднее всего будет в Ривненской и Хмельницкой областях, а теплее всего - на Закарпатье. Во Львовской области заснежит.

На севере Украины сегодня ожидается самая прохладная погода. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +1°. Вместе с тем ожидается сухой день с небольшой облачностью.

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На востоке Украины сегодня также будет немного облачно. В Харьковской области ожидается до +2°, а в Луганской и Донецкой воздух прогреется до +6°.

В центральной части Украины будет преобладать ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков. Температура в пределах +1°...+5°.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +5°...+8°, в Крыму - небольшие дожди.

5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит будет снег.

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