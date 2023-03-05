5 марта христиане чтят память преподобного Льва, епископа итальянского города Катана. В давние времена существовала примета, что 5 марта нельзя смотреть на ночное небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Наши предки считали, что падающая звезда в этот день сулит скорую смерть кого-то из близких.
Епископ Лев Катанский был талантливым врачом и целителем. День его памяти 5 марта считается удачным для посещения врача и проведения любых медицинских процедур. А у врачей сегодня удачно проходят все операции.
В день святого Льва женщины пекли песочное печенье на коровьем масле. А мужчины в этот день разжигали большой костер во дворе, и сжигали старые, сломанные и ненужные вещи. Верили, что такой обряд "обновления" принесет счастье в дом, а костер ускорит наступление весны.
Что нельзя делать 5 марта
- Нельзя смотреть на падающие звезды сегодня.
- В этот день нельзя стричь волосы.
- Нежелательно болеть, иначе будете долго выздоравливать.
- Не стоит начинать новые дела и давать обещания в этот день.
Приметы погоды 5 марта
- Мокрый снег весь день идет - к оттепели и полноводью.
- Куры много воды пьют - к потеплению.
- Если на крышах есть сосульки, то этот год будет урожайным.
- Вороны высоко в небе парят - к снегопаду, роются в земле - к потеплению.
- Если выросла новая трава, то весна уже наступила.