Осадки ожидаются местами на западе страны и в Крыму.

На Пасху, 20 апреля, в Украине ожидается отличная весення погода. Только местами на западе страны и в Крыму пройдут дожди. На остальной же территории ожидается сухая и ясная погода в большинстве количеством солнца и приятным теплом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях, где накануне стало свежее, снова повысится температура. В течение дня ожидается +21°...+22°, местами дожди.

Жителей северной части страны сегодня ждет сухой и солнечный день с температурой +23°...+24°.

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На востоке Украины Пасха тоже будет без осадков и с большим количеством солнца. В течение дня столбики термометров покажут +22°...+24°.

В центральной части Украины сегодня будет +22°...+23°. Тут ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

На юге страны небольшой дождь вероятен только в Крыму. На остальной территории будет сухо и солнечно. Днем ожидается +22°...+23°, на побережье - около +19°.

20 апреля - праздник, приметы погоды

20 апреля в Украине отмечается Пасха. Считается, что с 20 апреля уже можно сеять тыкву, огурцы и фасоль. Приметы говорят, что если в этот день гремит первый гром, то будет хороший урожай. Если погода 20 апреля дождливая, то будет мало меда.

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