Синоптики предупреждают о волнении моря.

На субботу, 25 мая, в Одесской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды на море. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 25 мая вдоль побережья Одесской области ветер северо-восточный 12-17 м/с, умеренное волнение моря", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, утром на южном побережье и в лиманах будет наблюдаться кратковременный подъем уровня моря. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

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Погода в Одессе и Одесской области

Сегодня в Одесской области, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области составит +23°...+28°. На автодорогах видимость хорошая.

В Одессе 25 мая также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров днем покажут +23°...+25°. Температура морской воды +19°...+20°.

Шторм в Украине - что известно

Напомним, синоптик Игорь Кибальичич ранее предупреждал о шторме на выходных, который ожидается в акватории моря. По его данным, ветер будет преобладать восточной четверти, в южной половине с порывами местами до 15-20 м/с.

"На акватории Азовского моря и в северо-западной части Черного моря ожидается шторм", - сообщил он.

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