В Одесской области сегодня объявлен І уровень опасности.

В Одессе сегодня, 11 апреля, ожидается сложная погода. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

"В течение суток 11 апреля ожидаются порывы северо-западного ветра 19-24 м/с, значительные осадки, налипание мокрого снега, видимость во время осадков 500-1000 метров", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области. Здесь, по прогнозу синоптиков, в течение суток ожидаются порывы северо-западного ветра 19-24 м/с, а видимость во время осадков составит 500-1000 метров.

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Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

В Одесской области 11 апреля будет облачно. Ожидаются осадки, местами значительные, преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Местами метель, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер будет северо-западный, 19-24 м/с. Температура ночью -1°...-6°, днем +1°...+6°.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 метров, местами гололедица.

В Одессе сегодня также будет облачно. Прогнозируются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 19-24 м/с, днем температура максимально повысится до +1°...+3°.

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