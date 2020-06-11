Погода на завтра: в Украине жара до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Жара сохранится по всей стране.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +31°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +20°, днем до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +33°.

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