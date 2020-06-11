Погода на завтра: в Украине жара до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Жара сохранится по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в западных областях
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +31°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +20°, днем до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +33°.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 июня
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Погода в Украине
- Винница+31°... +19°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+34°... +20°
- Житомир+32°... +19°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +17°
- Киев+33°... +20°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+35°... +21°
- Луцк+29°... +17°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+35°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+33°... +20°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+32°... +22°
- Херсон+36°... +19°
- Хмельницкий+29°... +18°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +19°
- Черновцы+25°... +17°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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