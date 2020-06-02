Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, температура до +21° (видеопрогноз)
Осадков не будет только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
Стало известно, какой будет погода в Украине на Троицу
Погода на завтра. На востоке практически без осадков. температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +8°, днем до +20°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+12°... +7°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+14°... +8°
- Киев+15°... +7°
- Кропивницкий+18°... +5°
- Луганск+22°... +11°
- Луцк+10°... +7°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+18°... +10°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+17°... +9°
- Ровно+10°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+10°... +7°
- Харьков+18°... +8°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+15°... +9°