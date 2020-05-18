Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)

16:30, 18 мая 2020
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Дожди ожидаются преимущественно на севере и в центре страны.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +23°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +10°, днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".

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Теги: #погода#дождь
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