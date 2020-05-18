Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Дожди ожидаются преимущественно на севере и в центре страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +23°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +10°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".
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- Винница+18°... +8°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+18°... +7°
- Кропивницкий+22°... +7°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+18°... +9°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+23°... +12°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+17°... +8°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+17°... +5°
- Тернополь+19°... +7°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+20°... +9°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+23°... +9°